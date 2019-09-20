‹ Önceki Haber Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi Sonraki Haber › Fitch'ten Türkiye açıklaması Fitch'ten Türkiye açıklaması

Petrol fiyatları geriledi

20.09.2019 - 10:52
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,84 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 64,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,66 dolardan alıcı buldu..

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, ülkede petrol arzının saldırılardan önceki seviyelere döndüğünü açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş görülmüştü. Ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 65,04 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi Sonraki Haber › Fitch'ten Türkiye açıklaması Fitch'ten Türkiye açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.285 Değişim: -0,05% Hacim : 5.264 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7005 Değişim: -0,32%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7270
Açılış: 5,7186
6,2899 Değişim: -0,47%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
274,97 Değişim: -0,23%
Düşük 274,64 20.09.2019 Yüksek 277,17
Açılış: 275,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.