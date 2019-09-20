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Bakan Varank açıkladı: İlk kez hayata geçirdik

20.09.2019 - 10:25
Bakan Varank açıkladı: İlk kez hayata geçirdik | Teknoloji Haberleri

Bakan Varank, " İlk defa sanayi doktora programını aldık. Mezunlarımızın aktif istihdamı için teşvikler verilecek. 33 üniversitenin 77 projesi desteklenmeye hak kazandı. 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest kapsamında düzenlenen Türk bilim insanları kurultayında önemli açıklamalarda bulundu. 

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Teknoloji atölyemizde 50 bin öğrencimize eğitim vereceğiz. Ülkemizi üstün nitelikli yerli yabancı araştırmacılar için cazibe merkezi haline getireceğiz. Uluslararası lider araştırmacıları başlattık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgi ile karşılaştık. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar AR-GE'lerde önemli roller üstlenecek. Uluslararası lider araştırmacıları programına önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Sizleri de doktora öğrencileri yetiştirmeye davet ediyoruz. Yurt içinde çalışan ya da yurt dışına gönderilen araştırmacıların yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. İlk defa sanayi doktora programını aldık. Mezunlarımızın aktif istihdamı için teşvikler verilecek. 33 üniversitenin 77 projesi desteklenmeye hak kazandı. 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek.  Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgileriniz bizim için hazine.


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