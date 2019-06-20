Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,39 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,95, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,17 artış görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI ÜRÜNLERİNDE

Mayısta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6,5 ile diğer madencilik ve taş ocakları ürünleri, yüzde 6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,58 ile ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış ara mallarında olduğu kayıtlara geçti.