Kısa vadeli dış borç 120.6 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3.4 artarak 120.6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,6 artarak 57,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da 7,7 artarak 57,7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 sonuna göre yüzde 12,6 azalarak 9,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 artarak 19,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 13,9 artışla 14,8 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,5 azalışla 13,5 milyar dolara indi.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artarak 41,7 milyar dolara yükseldi.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 51,8’İ DOLAR CİNSİNDEN

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 sonuna göre yüzde 6,2 artarak 23,9 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 3,5 artarak 91,3 milyar dolara ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,4 azalarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,2 artarak 73,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 30,3 azalışla nisan sonu itibarıyla 69 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,8’i dolar, yüzde 30,2’si avro, yüzde 13,1’i TL ve yüzde 4,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 21,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17,7, Merkez Bankası'nın yüzde 3,1, özel sektörün ise yüzde 79,2 paya sahip olduğu görüldü.

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