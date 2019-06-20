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ABD'nin ham petrol stoku düştü

20.06.2019 - 11:26
ABD'nin ham petrol stoku düştü | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stokunun geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 482,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stoku bir önceki hafta 2,2 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stokuna dahil olmayan stratejik ham petrol stoku da geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı. ABD'nin benzin stoku da geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) düşerek 233,2 milyon varile geriledi. Benzin stoku bir önceki hafta 800 bin varil artmıştı.

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Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil düştü. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 14 bin varil düşüş gösterirken, diğer eyaletlerde ise yaklaşık toplam 100 bin varil azaldı. Böylece 8-14 Haziran haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 144 bin varil düşüşle 7,46 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 300 bin varil artışla 3,42 milyon varile yükseldi. 


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