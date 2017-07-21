Yunanistan yeniden piyasalara dönüyor!

Yunanistan 3 yıl sonra piyasalara dönmeye hazırlanıyor, 6 bankaya yetki verdi.

Yunanistan'ın borçlanma piyasalarına dönmek için hazırlık yaptığı spekülasyonları artarak devam ediyor. Kaynaklar, 2014 yılında ihraç edilen 5 yıl vadeli tahvilleri yeni 5 yıl vadeli tahvillerle takas etmeyi değerlendiren Yunanistan'ın bu ihraç için 6 bankaya yetki verdiğini öne sürüyorlar.

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Yunanistan'ın Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC'ye yetki verdiğini öne süren kaynaklar, ihracın gelecek hafta olabileceğini ancak, resmi kreditörlerin onayının bekleniyor olması nedeniyle zamanlamanın belirsiz olmaya devam ettiğini de ifade ettiler.