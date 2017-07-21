Euronun yükselişi yeni mi başlıyor?

Euronun dolar karşısındaki yükselişi henüz yeni başlıyor olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Perşembe günkü toplantısında para politikasında fazla bir değişikliğe gitmedi. Bankanın sözlü yönlendirmesinde önemli bir değişiklik olmazken, Başkan Draghi politika yapıcıların ücretler ve fiyatların bölgenin iyileşen ekonomik büyümesine uyum sağlamasını beklediğini belirtti.

Euro, Draghi'nin açıklamalarının ardından yükselerek yaklaşık iki yılın zirvesine tırmandı. Bankanın büyük bir ihtimalle Eylül ya da Ekim ayında parasal genişlemenin azaltılacağını açıklayacak olmasıyla birlikte euro, yukarıda hala alana sahip.

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Bloomberg News'in haberine göre; Londra'da Commonwealth Bank of Australia kıdemli Döviz ve faiz stratejisti Peter Kinsella, kaleme aldığı bir notta “Bu zırhlı bir yükseliş ve durmayacak. Her şey euronun lehine: Artan portföy girişleri, değişen para politikası, siyasi risklerdeki iyileşme” dedi.

Draghi'nin Avrupa kıtasında reflasyonist güçlerin deflasyonist olanların yerini aldığını belirtmesiyle tetiklenen AMB'nin şahinliğindeki artış euro rallisini destekledi. Yatırımcıların varlık alımlarının azaltılmasının gelecek yıl başlamasını bekliyor.