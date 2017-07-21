Bitcoin tahtını kaptırdı! İşte yeni gözde

Dijital para piyasasının yeni gözdesi XRP, Bitcoin ve Ethereum`u geride bıraktı.

San Francisco merkezli bir start-up olan Ripple tarafından oluşturulan dijital para XRP, Bitcoin ve Ethereum`u geride bırakarak global dijital para piyasasının yeni gözdesi oldu. XRP, 2017'nin ikinci çeyreğinde 25 yeni borsaya kote oldu ve buralarda 30 milyon dolar tutarında işlem gerçekleşti.

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XRP'nin fiyatı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.159 artarak 0,263 dolar seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana fiyat artışı ise yüzde 3.977'ye ulaştı. XRP hali hazırda 30 borsada işlem görüyor.