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Yoksulluk sınırı yükseldi

26.07.2018 - 11:23
Yoksulluk sınırı yükseldi

Türk-İş'in hazırladığı rapora göre, yoksulluk sınırı bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 800 TL artış gösterdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz 2018'e dair "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasını açıkladı. Temmuz sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 738 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.662,46 TL oldu. Geçen yıl temmuz ayında 'açlık sınırı' bin 497, yoksulluk sınırı ise 4 bin 878 TL olarak belirlenmişti.

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Ayrıca bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 136 TL olarak hesaplandı. 

"GEÇİM ŞARTLARI İYİLEŞMİYOR"

Türk-İş raporunda, "Uygulanan ekonomik politikalarda gündemi faiz ve döviz kurundaki gelişmeler meşgul ederken, özellikle gıda fiyatlarının mevsim normallerinin üstüne çıkması ve sürekli değişim göstermesi, enflasyona olumsuz yansıyor. Aylık ve ücretlere sonradan gerçekleşen enflasyon farkının verilmesi, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını iyileştirmeye yetmiyor" ifadelerine yer verildi.

TÜİK'in açıkladığı son rakama göre, haziran ayında TÜFE yıllık 15.39 olarak gerçekleşti.


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