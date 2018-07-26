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Paradan 5 sıfır atacak

26.07.2018 - 10:47
Paradan 5 sıfır atacak

Güçlü Bolivar'dan üç sıfır daha atıp Yüce Bolivar'a geçeceği tarihi erteleyen Venezuela, üç yerine beş sıfır atmaya karar verdi. Yüce Bolivar'ın Venezuela kripto parası Petro ile de ilgilendirileceği belirtildi.

Beş basamaklı enflasyonun yanında gıda ve ilaç kıtlığı ile tarihte görülmüş en büyük ekonomik krizlerden birinin içerisinde bulunan petrol zengini Latin Amerika ülkesi Venezuela, para biriminden üç yerine beş sıfır atacak.

BusinessHT’nin haberine göre; Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, parasal yeniden dönüşümün 20 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Daha önce 4 Haziran 2018'den itibaren kullanıma başlanacağı açıklanan üç sıfır eksik Güçlü Bolivar'ın yerini alacak Yüce Bolivar'a geçişin bankaların hazırlık sürecini kolaylaştırmak için 60 gün sonraya ertelendiğini açıklanmıştı.

Maduro'nun güncel açıklamasında Yüce Bolivar'ın Venezuela kripto parası Petro ile de ilgilendirileceği belirtildi.

Venezuela, 1 Ocak 2008'de Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçmişti ve o günden bu yana değer kaybı 400 bin kata yaklaştı. Kara borsada Haziran 2010'da 9,92 bolivar eden dolar bu hafta güncel verilere göre kara borsada 1 dolar 3,5 milyon bolivara tekabül ediyor ve bu da ülkede aylık asgari ücretin 1 dolarla sınırlı kalmasına neden oluyor.

IMF, 2018'in sonuna kadar Venezeuela'da enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.


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