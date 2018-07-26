Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )
Altının onsu yatay seyrederken, gram altın 190,5 liradan, çeyrek altın ise 313 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,72 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 189,1 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 190,5 liradan işlem görüyor.
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Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.
ALTININ ONSU YATAY SEYREDİYOR
Altın fiyatları Trump ve Juncker'in ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışma konusunda anlaşarak küresel ticaret gerilimleriyle ilgili endişeleri azaltmasının ardından doların gerilemesiyle yatay seyir izliyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif değişim göstererek 1.231.12 dolarda bulunuyor.
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