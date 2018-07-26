‹ Önceki Haber VİOP' ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP' ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Paradan 5 sıfır atacak Paradan 5 sıfır atacak

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

26.07.2018 - 10:42 | Son Güncelleme :
Altının gramı ne kadar? İşte son durum

Altının onsu yatay seyrederken, gram altın 190,5 liradan, çeyrek altın ise 313 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,72 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 189,1 liradan tamamlamıştı. 

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 190,5 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor. 

ALTININ ONSU YATAY SEYREDİYOR

Altın fiyatları Trump ve Juncker'in ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışma konusunda anlaşarak küresel ticaret gerilimleriyle ilgili endişeleri azaltmasının ardından doların gerilemesiyle yatay seyir izliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif değişim göstererek 1.231.12 dolarda bulunuyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber VİOP' ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP' ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Paradan 5 sıfır atacak Paradan 5 sıfır atacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.817 Değişim: -0,58% Hacim : 10.420 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.537 26.07.2018 Yüksek 96.681
Açılış: 95.776
4,8681 Değişim: 2,00%
Düşük 4,7723 26.07.2018 Yüksek 4,8843
Açılış: 4,7727
5,6752 Değişim: 1,36%
Düşük 5,5994 26.07.2018 Yüksek 5,7038
Açılış: 5,59935
191,45 Değişim: 1,28%
Düşük 189,01 26.07.2018 Yüksek 192,62
Açılış: 189,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.