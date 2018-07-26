En ‘çekici’ yatırım

8 yıl önce Amerikan otomotiv devi Ford’u ağır ticari araç pazarına yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, bu doğrultuda geliştirdiği yüzde 90’ı yerli ilk global kamyonunu (çekici) vitrine çıkardı. 500 milyon doları bulan yatırımla tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen çekici Eskişehir’deki İnönü fabrikasında üretilecek. İsmi eylül ayında açıklanacak kamyona Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ‘Big Boy’ takma adını verdi.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; 8 yıl önce Amerikan otomotiv devi Ford’u ağır ticari araç pazarına yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, bu doğrultuda geliştirdiği yüzde 90’ı yerli ilk global kamyonunu (çekici) vitrine çıkardı. 500 milyon doları bulan yatırımla tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen çekici Eskişehir’deki İnönü fabrikasında üretilecek. İsmi eylül ayında açıklanacak kamyona Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ‘Big Boy’ takma adını verdi.

2010 yılında Amerikan otomotiv devi Ford’u 1986 yılında çıktığı ağır ticari araç pazarına ‘Ford Trucks’ markasıyla yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 90’ı yerli ilk global kamyon (çekici) modelini gün yüzüne çıkardı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün ‘Big Boy’ (Koca Oğlan) takma adını verdiği ancak resmi ismi henüz belli olmayan yeni çekici için yerli motor, yerli aks ve yerli şanzıman dahil yaklaşık 500 milyon doları bulan yatırım yapıldı. Eylül ayında Almanya’da gerçekleşecek Uluslararası Hannover Fuarı’nda dünya tanıtımı yapıldıktan sonra tüm dünyada satışa sunulacak 500 beygir gücündeki yeni çekiciyi 1500 Türk mühendis 5 yılda geliştirdi. Ford Otosan’ın Eşkişehir İnönü fabrikasında üretimi başlayan ve bugüne kadar 4 kıtada 11 ülkede 5 milyon kilometre test edilen yeni Ford çekicinin geliştirilme sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü.

50 ÜLKEDE SATILACAK

Dün aracın Ford Otosan’ın İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen ön gösteriminde konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’nin gücüyle tekrar doğan ‘Ford Trucks’ ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübesini uluslararası boyuta taşımak olduğunu belirtti. Yenigün konuşmasına şöyle devam etti: “Ford Trucks markası ile Türkiye’de, tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmamızı, 30 plaza ile tamamlayarak ilk adımımızı attık. Bayi yapılanmamızı Türkiye’de geliştirirken uluslararası pazarlarda da Ford Trucks markamızı güçlendirmeye devam ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 sonu itibarıyla 40; 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 90’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz.”

Fikri ve sınai hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Yenigün, yeni çekici modelindeki yerlilik oranın şu an için yüzde 80’e yakın olduğunu, 2020’de devreye girecek yerli şanzımanla bu oranın yüzde 90’a çıkacağını söyledi. Yenigün, “Yeni modelimiz Ford’u global anlamda büyük oyuncuların yer aldığı uluslararası taşımacılık rekabetinde yukarı taşıyacak. Biz ilk etapta ürettiğimiz kamyonların 3’te 1’ini dünyaya ihraç edeceğiz. Bu zamanla hafif ticari araç modellerinde olduğu gibi tam tersine dönecek. Ayrıca tüm hakları bize ait olan çekici Ford’un Brezilya ve Çin fabrikalarında da üretilebilir” dedi.

ÖNCE BILL FORD’U İKNA ETTİLER

Koç Grubu, Türkiye’de 58 yıl önce Otosan markasıyla başladığı kamyon üretimini, 2010 yılında dünya devi Ford’un operasyonuna çevirmişti. 2010 yılına kadar Türkiye’de üretilip, ağırlıklı iç pazarda satılan Ford kamyonlar, aradan geçen 8 yıl içinde dünyanın bir çok ülkesinde satılmaya başladı. 2010’da Otosan’ın 50. yaş kutlaması için İstanbul’a gelen Ford’un Başkanı Bill Ford, Türkiye’de üretilen Cargo kamyonunu görünce global olması adına ikna olmuştu. Ford böylece diğer araçlarda olduğu gibi kamyonda da ‘One Ford’ strajesini başlattı.

AVRUPA’DA KAMYONDA 8’İNCİ MARKA OLACAK

Haydar Yenigün, yol kamyonu segmentinde Türkiye’de uzun yıllardır lider olduklarını ve satılan her iki yol kamyonundan birinin Ford Trucks olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “2016 model yılı lansmanımızla birlikte inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin yükselen inşaat sektörünün vazgeçilmezi oldu. Ford Trucks inşaat araçlarının yüzde 39 ile lider segment lideri olduğunu mutlulukla belirtiyoruz. Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici araçlarımızın pazarda kabul görmesiyle bugüne kadarki en yüksek pazar payımızı elde ederek yüzde 17’ye ulaştık. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip. ‘Her yükte birlikte’ sloganıyla dünya pazarına sunduğumuz yeni çekicimiz için Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis noktamızı hizmete aldık. 7 Avrupalı markanın yanında Türkiye’den yola çıkan Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka olarak yer almasını hedefliyoruz.”

MOTOR DA AKS DA ŞANZIMAN DA YERLİ

YENİ çekici üretimine gelmeden önce yerli motoru ardından arka aks üretimini yaptıklarını hatırlatan Haydar Yenigün, “110 milyon doları bulan yatırımla 2016 yılında devreye aldığımız yerli ‘Ecotorq’ motorumuz, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru oldu. Yeni Ecotorq motorumuz, özellikle performansı ve yakıt tüketimi açısından Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni kazandı. Ağır ticari araçlar üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks, mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılında üretilmeye başladı. Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının arkasında da yine Ford Otosan ismi var. Bu yıl 50 milyon Euro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında geliştirme çalışmalarını tamamlamayı, 2020 yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız daha da yükselecek. Ancak, sadece bu ürünlerimize değil test ve üretim tesislerimize de yatırım yaparak yerliliğimizi, yani rekabetçiliğimizi artırdık. Ford ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek test merkezini İnönü fabrikamızda açtık. Bu sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok testi artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve yeni teknolojilerle donattığımız boyahanemizi 15 Milyon Euro yatırımla hayata geçirdik. Yine İnönü fabrikasında kurduğumuz yeni kabin hattı ile üretim verimliliği sağladık” diye konuştu.

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