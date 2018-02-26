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Yoksulluk sınırı 1 yılda 440 TL arttı

26.02.2018 - 12:10

Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı şubat ayında 5 bin 330 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı bir önceki yılın aynı ayında 4 bin 893 TL olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 637 TL olurken, yoksulluk sınırı 5 bin 331 TL olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplandığında açlık sınırı yaklaşık 140 TL, yoksulluk sınırı ise yaklaşık 440 TL artış gösterdi. Aynı ay bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 22 TL olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre Türk İş'in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 Şubat ayında şu şekilde gerçekleşti:

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Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,31 oranında arttı. Yılın ilk iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 1,77 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 8,93 oldu. 

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9,88 olarak hesaplandı.


Etiketler

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  • türk iş
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