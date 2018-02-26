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Mehmet Şimşek'ten şirketlere önemli uyarı

26.02.2018 - 12:12 | Son Güncelleme :

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada Şimşek, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var" dedi.

Mehmet Şimşek, Zorlu Holding'in 4,5 milyar dolarlık batarya yatırımı ile ilgili olarak da, bu yatırımla Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

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Twitter'daki mesajında, Zorlu Holding'in 2023’te tamamlanarak devreye girecek yatırımla, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağını dile getirdi.

Mehmet Şimşek, Twitter'dan paylaştığı bir diğer mesajında da, Türkiye'nin dünya turizm pastasındaki payın yüzde 3’ün üzerine çıkartılacağını ifade ederek, "Çatışmalar bittiğinde Ortadoğu’yu inşa edeceğiz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta ihracat potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, cari açığın kalıcı olarak GSYH’nın yüzde 3’ünün altına indirileceğini de vurguladı.

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Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • Türkiye ekonomisi
  • halka arz
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