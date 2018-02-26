2018 yılında altın fiyatları ne olur? İşte dev bankanın tahmini

Citigroup, 2018 yılı altın tahminini yüzde 7 artırarak 1,355 dolara yükseltti.

ABD'li uluslararası yatırım bankalarından Citigroup Inc. 2018 yılına ilişkin altın tahminini yükseltti. Heath Jansen'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı notta küresel ekonomide süregelen güçlenmeye, zayıf dolara dikkat çekildi; yükselen enflasyonun emtia için “çok olumlu” olduğunun altı çizildi.

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Bakırda üç aylık fiyat tahmini ton başına 7 bin 500 dolar oldu. Kurumun Çinko tarafındaki üç aylık fiyat tahmini ise ton başına 4 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Banka, 2018 yılı altın tahminini ise yüzde 7 artırarak ons başına 1,355 dolara yükseltirken, 6 – 12 aylık fiyat tahmini 1,385 dolar oldu.

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