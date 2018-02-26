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Yabancı sermayeli şirket sayısı son 5 yılın zirvesinde

26.02.2018 - 12:04

Türkiye'de yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 5 bin 930'a çıktı.

Türkiye`de 2017`de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6,3`lük artışla 5 bin 930`a çıkarken, böylece son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığının uluslararası doğrudan yatırım  verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 2012 yılına kadar kurulan  uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 olurken, bu sayı 2017  sonu itibarıyla 58 bin 954'e çıktı.

Bu şirketlerden 22 bin 559'u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli  olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketler içinde 7 bin 151 şirketle Almanya ilk  sırada yer aldı. AB dışındaki Avrupa ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli  şirket sayısı ise 5 bin 286'ya ulaştı.

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AB'nin ardından ise 21 bin 309 şirketle Yakın ve Ortadoğu ülkeleri  geldi. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri sermayeli şirket sayısındaki artış trendi geçen  yıl da sürdü.

Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı da son 5 yılda düzenli  artış gösterdi. Türkiye'de 4 bin 230 Asya sermayeli, 2 bin 530 da Afrika  sermayeli şirket bulunuyor.

Yabancı sermayeli şirketlerin 22 bin 319'u toptan ve perakende ticaret  sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü, 9 bin 583 şirketle gayrimenkul  kiralama ve iş faaliyetleri izledi.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7  bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 oldu.

YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ ÖNCE ÇIKTI

Türkiye'de yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile  iştirak sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 5 bin 930'a çıktı.  2013'te 3 bin 764, 2014'te 4 bin 681, 2015'te 5 bin 577, 2016'da 5 bin 578 olan  yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı, böylece son 5 yılın en yüksek  seviyesine ulaştı.

Geçen yıl kurulan şirketlerde 3 bin 671 firmayla yine Yakın ve  Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Bu bölgeyi, 897 şirketle AB ülkeleri izlerken, AB  ülkelerinden Türkiye'de en fazla şirket kuran ise 287 ile Almanya oldu.  2017'de  Afrika sermayeli 465 şirket kurulurken, bu firmaların 385'inin sermayesi Kuzey  Afrika ülkelerinden geldi.

Asya ülkeleri sermayeli geçen yıl kurulan şirket sayısı da 424 oldu.

Geçen yıl kurulan şirketlerin 2 bin 752'si toptan ve perakende ticaret  sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü, 984 şirketle gayrimenkul kiralama ve  iş faaliyetleri, 567 şirketle ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri  izledi.


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  • sermayeli şirket
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