Yıl sonu dolar/TL ne olur? İşte finans devinin tahmini

Societe General Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Kalen, yıl sonu dolar/TL beklentilerini 3.35 olarak koruduklarını söyledi.

Avrupa'nın en büyük finans şirketlerinden biri olan Societe General'in Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Phoenix Kalen yıl sonu dolar/TL beklentilerini 3.35 olarak koruduklarını söyledi. Kalen enflasyonda yaşanan son yükselişin Merkez Bankası'nın para politikasını sıkı tutmak konusunda baskı unsuru olduğunu kaydetti.

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Kalen "Enflasyon dinamiği endişe yaratırken politik riskler de söz konusu. Erken seçim olasılıkları duyuyoruz, teşvik programının gelecek çeyreklerde de faydalı olup olmayacağı değerlendiriliyor. Tüm bunlar varlık değerlemeleri üzerinde etkisini hissettirebilir" dedi.

TL beklentilerini de anlatan Kalen yıl sonu Dolar/TL beklentilerinde revizyona gitmediklerini belirterek "3.35 öngörümüzü değiştirmedik ama belki gelecek dönemlerdeki beklentiler değişebilir" diye konuştu.

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