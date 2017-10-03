‹ Önceki Haber Yıl sonu dolar/TL ne olur? İşte finans devinin tahmini Yıl sonu dolar/TL ne olur? İşte finans devinin tahmini Sonraki Haber › Facebook 1000 kişiyi daha işe alacak Facebook 1000 kişiyi daha işe alacak

Otomobil pazarı Eylül'de yüzde 5.6 arttı

03.10.2017 - 15:16

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de yüzde 5.6 arttı, Ocak-Eylül dönemindeki daralma yüzde 1.4'te kaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 artarak 71,352 adede çıkarken, dokuz aylık dönemde pazardaki daralma 1.4'e indi. Daralma, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 2.3 olarak gerçekleşmişti.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan hafif araç pazarı Ocak-Eylül'de 627,343 adet oldu. Satışlar dokuz aylık dönemde geçen yılki seviyeleri yakalamış gözükse de, uzmanlar geçen yılın son çeyreğinde vergi artışları öncesinde keskin yükselen satışları yakalamanın zor olacağını tahmin ediyor.

ODD'nin yıl sonu hafif araç pazar tahmini 875,000 ile 925,000 adet aralığında kaldı. Pazar geçen yıl 983,720 adet ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Sadece otomobile bakıldığında, Eylül ayı satışları geçen yıla kıyasla yüzde 4.1 artarak 53,423 adete yükselirken, Ocak-Eylül satışları yüzde 2.6 artarak 476,621 adede çıktı.

Hafif ticari araç pazarı ise Eylül'de yüzde 10.3 büyüyerek 17,929 adede, Ocak-Eylül'de ise yüzde 2.4 artarak 150,722 adede çıktı. 


‹ Önceki Haber Yıl sonu dolar/TL ne olur? İşte finans devinin tahmini Yıl sonu dolar/TL ne olur? İşte finans devinin tahmini Sonraki Haber › Facebook 1000 kişiyi daha işe alacak Facebook 1000 kişiyi daha işe alacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: -0,02% Hacim : 4.851 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.422 03.10.2017 Yüksek 104.488
Açılış: 103.998
3,5732 Değişim: 0,14%
Düşük 3,5647 03.10.2017 Yüksek 3,5933
Açılış: 3,5683
4,1989 Değişim: 0,28%
Düşük 4,1825 03.10.2017 Yüksek 4,2212
Açılış: 4,1872
146,02 Değişim: 0,14%
Düşük 145,63 03.10.2017 Yüksek 146,73
Açılış: 145,82
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.