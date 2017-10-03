Otomobil pazarı Eylül'de yüzde 5.6 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de yüzde 5.6 arttı, Ocak-Eylül dönemindeki daralma yüzde 1.4'te kaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 artarak 71,352 adede çıkarken, dokuz aylık dönemde pazardaki daralma 1.4'e indi. Daralma, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 2.3 olarak gerçekleşmişti.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan hafif araç pazarı Ocak-Eylül'de 627,343 adet oldu. Satışlar dokuz aylık dönemde geçen yılki seviyeleri yakalamış gözükse de, uzmanlar geçen yılın son çeyreğinde vergi artışları öncesinde keskin yükselen satışları yakalamanın zor olacağını tahmin ediyor.

ODD'nin yıl sonu hafif araç pazar tahmini 875,000 ile 925,000 adet aralığında kaldı. Pazar geçen yıl 983,720 adet ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Sadece otomobile bakıldığında, Eylül ayı satışları geçen yıla kıyasla yüzde 4.1 artarak 53,423 adete yükselirken, Ocak-Eylül satışları yüzde 2.6 artarak 476,621 adede çıktı.

Hafif ticari araç pazarı ise Eylül'de yüzde 10.3 büyüyerek 17,929 adede, Ocak-Eylül'de ise yüzde 2.4 artarak 150,722 adede çıktı.