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Market devinin 20 mağazası el değiştirdi

03.10.2017 - 15:12

Rekabet Kurulu, Migros Ticaret'in 20 mağazasının CarrefourSA'ya devri işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Migros Ticaret tarafından Tesco Kipa Kitle Pazarlama hisselerinin belli oranda devralınmasına verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasındaki 20 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin sözleşmelerin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi'ne devri işlemini onayladı.

Carrefoursa, konu ile ilgili kararı 29 Eylül'de KAP'a göndermişti.

KURUL'UN DİĞER KARARLARI ŞÖYLE:

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin "Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi" ile Türk Hava Yolları ve Türkiye Garanti Bankası arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi"ne iki yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında akdedilen Ön Ödemeli Arama Kartı Hizmeti Protokolü'nün grup muafiyetinden yararlandığı yönünde karar aldı.

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım'ın, Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi ve böylece Birleşik Yazıcılar Holding AŞ'nin oluşması ve tüm Anadolu Grubu şirketlerinin de bu hukuki yapının altında toplanması işleminin kapsamda olmadığı hükme bağlandı.

Mefro Wheels GmbH'nin paylarının tamamının, Accuride Corporation tarafından, Zodiac Aerospace SA'nın tek kontrolünün Safran SA tarafından, TRW Automotive Inc. Gövde Kontrol Sistemleri iş kolununun Luxshare Limited tarafından devralınması işlemlerine izin veren Kurul, Enfesler Gıda Pazarlama'nın Üç Yapraklar Çay Fabrikası ve bu fabrikaya ait malvarlığının, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alma yoluyla devralınması, PharMerica Corporation'ın ortak kontrolünün dolaylı olarak KKR & Co. LP ve kontrol ettiği portföy şirketleriyle Walgreens Boots Alliance ve bağlı iştirakleri tarafından devralınması işlemlerini onayladı.


Etiketler

  • Rekabet Kurumu
  • CarrefourSA
  • Türkiye Sigorta Birliği
  • Migros Ticaret
  • Türkiye Garanti Bankası
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