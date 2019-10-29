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Yeni nesil emlakçı

29.10.2019 - 09:31
Yeni nesil emlakçı | Ekonomi Haberleri

Dünyada, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 9 farklı şehirde orta ve uzun dönemli kiralama hizmeti veren Blueground hedef büyüttü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 2016’da kurulan ve 3 yıl önce İstanbul’a gelen firma İstanbul’daki 400 konutluk portföyünü 1000’e çıkarmayı planlıyor. 9 şehirde 2 bin 800 konutla hizmet veren firma 2023 sonunda ise 50 şehirde olmayı hedefliyor. Firma, geleneksel emlakçı desteğiyle ev aranmasından farklı bir model uyguluyor. Blueground yatırım amaçlı ev alıp kiracı arayan kişiler ya da inşaat firmaları ile anlaşıp bu evleri sisteme ekliyor. Ev sahibi kiracısı olsun olmasın düzenli olarak kirasını alıyor. Evleri dekora eden firma mobilyalı halde kiralıyor. Evler fotoğraflarıyla ve tüm özellikleriyle sisteme kaydediliyor, online kontrat yapılıp aynı gün içinde taşınma imkanı sunuluyor. Bu evlerde yaşayanlar telefonlarına yükledikleri bir aplikasyon sayesinde temizlikten teknik desteğe kadar hizmet de alabiliyor

MÜTEAHHİTLE ANLAŞIYOR

Şirketin İstanbul portföyünün ağırlıklı olarak Maslak, Etiler, Bebek, Levent hattında olduğunu belirten Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz markalı konut üreten firmalarla da anlaşma yaptıklarını ve stok konutların bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye’den yatırım amaçlı ev alan ama daha sonra kiralama noktasında sorun yaşayan yabancı yatırımcılarla da çalıştıklarını dile getiren Korkmaz, “Misafirler tarafına bakarsak iş için belli süre başka şehirde yaşaması gereken ama otel tercih etmeyenler bizi seçiyor. Bunun yanında uzun dönem kiralık ev arayan ama mobilyadan teknik hizmete kadar tüm detaylarla ilgilenilmesini isteyenlerin tercihi oluyoruz” dedi.

50 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Şirket kurucuları arasında Türklerin ve Yunanların olduğunu belirten Korkmaz,  “Blueground’un Türk ve Yunan kurucuları, günümüzün hızlı ve mobil dünyasında, insanların yaşamayı seçtikleri her şehirde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlama vizyonu ile yola çıktılar. Blueground; Westcap Investment Partners ve Prime Ventures adlı girişim fonundan 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım ile şirket, kendi ürettiği teknolojiyi, ürün tasarımlarını ve misafir deneyimini daha da geliştirmek için kaynaklarını arttırırken, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer metropollerinde de operasyonlarını başlatacak” dedi. İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC’de faaliyet gösteren Blueground, 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle’da da hizmet vermeye başlayacak. Blueground’un yeni yatırım turuna katılan şirketler arasında bulunan Westcap Investment Partners’ın kurucu ortağı Laurence Tosi, deneyimli bir yatırımcı ve işletmeci olarak geçmiş yıllarda Airbnb ve Blackstone’ın CFO’luk görevlerini üstlenmişti. Amerikalı ünlü girişimci Kevin Ryan da geçtiğimiz Ocak ayında Blueground’un Yönetim Kurulu’na katılmıştı.


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