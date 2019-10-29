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Avrupa Birliği, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı

29.10.2019 - 09:20
Avrupa Birliği, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic, Rusya ve Ukrayna arasında 2019 sonrası doğal gaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut doğal gaz sözleşmenin geçerlilik süresinin 2019 sonunda biteceğine dikkati çeken Sefcovic, "Bugünkü görüşmelerde hayal kırıklığına uğradım. Zaman hızla ilerliyor, durum çok acil. Masadaki herkesin yapıcı olması gerekiyor. Amacımız, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya iletimi konusunda taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktı ancak bu sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Sefcovic, yapılacak yeni doğal gaz sözleşmesinin AB mevzuatına uygun olması gerektiğine işaret ederek miktar, süre ve vergiler gibi önemli konularda Rusya ile henüz anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.

MÜZAKERELERE DEVAM

Sefcovic, taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunu kasımda yapmayı planladıklarını söyledi.

Brüksel'deki görüşmelere, AB yetkilileri, Ukrayna Enerji Bakanı Oleksiy Orzhel, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Naftogaz ve Gazprom üst düzey yöneticileri katıldı.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme, 2019 sonunda sona erecek.


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