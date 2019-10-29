Yerli turiste bu yıl zam yok | Ekonomi Haberleri

Geçen yıl yerli turistin tatil yapmakta zorlandığını, bu yüzden iç pazarın yüzde 30-40 daraldığını söyleyen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Bu yıl otellerle kontrat imzalarken zam taleplerini kabul etmedik. Ekim sonu itibarıyla da erken rezervasyon kampanyalarını başlatıyoruz. Geçen yıl yüzde 20 indirim yapan oteller yüzde 30 indirim yapıyor. Bu sene yerli turist zamsız tatil yapacak” dedi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; Türkiye turizmi 2019’u rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Artan yabancı turist sayısı özellikle kıyı bölgelerindeki otelleri mutlu ederken, yerli turist açısından benzer bir mutluluktan bahsetmek pek de mümkün değil. Artan yabancı turist sayısı, otellerin yerli turiste ayırdığı payı azaltması geçen yıl bu dönemlerde yaşanan kur atakları gibi sebeplerle yerli turist 2019’da tatil yapmakta zorlandı. Ancak bu yıl yerli turist açısından durum farklı olabilir. Jolly’nin davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda 2019-2020 değerlendirmesi yapan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, otellerle yaptıkları anlaşmalarda geçen yıla göre fiyat artışı olmadığını söyledi.

YÜZDE 30-40 DARALDI

2019’da Jolly olarak hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ifade eden Vardar, “2019 iç pazar açısından hiç kolay bir yıl değildi. Yurtdışından gelen talep artışı çok iyi olsa da iç pazarda aynı durum yaşanmadı. 2018’de 2019 için otellerle kontrat yaparken Euro kuru 8 TL olarak hesaplanıyordu. Hatta bazı oteller 10 TL’den kontrat yapmak istemişti. Fiyatlar yüksek olunca şirketimizin iç pazar faaliyetlerinde ciroda yüzde 40 büyüme beklerken yılı yüzde 20 büyüme ile kapattık. Kişi sayısında ise yüzde 11 düşüş oldu. Yurtdışı, cruise, iç pazar, kültür turları dahil edildiğinde toplamda şirketimiz ciroda yüzde 28, kişi sayısında ise yüzde 13 büyüme yakaladık. Türkiye’de toplam iç pazarda ise kişi sayısında yüzde 30-40 arasında daralma oldu. 5 milyon kişi paket turlarla seyahat ediyorsa, bu 3.5 milyona kadar geriledi. Bundan hem fiyatların hem de iki seçim yaşanmasının etkisi vardı. Bu yıl ise kişi sayısında yüzde 14 ciroda yüzde 30 artış bekliyoruz” dedi.

DAHA FAZLA İNDİRİM

Bu sene ise durumun farklı olduğuna dikkat çeken Mete Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl kontrat yaparken Euro kuru 8 TL değil, 6.5 TL olarak hesaplandı. Otellerin fiyat artışı taleplerini kabul etmedik. Her ne kadar ticari bir faaliyet yapıyor olsak da aynı zamanda işimizi sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bu yüzden fiyat artışı olmayacak bu sene. Artış yapılmasını isteyen otelleri de ikna ettik. Her ne kadar bu dönem yurtdışından Türkiye için gelen talep iki katına çıkmış olsa da otellerde yerliye ayrılan payın yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. Geçen yıl otellerde yerliye ayrılan pay yüzde 15’lerdeyken bu yıl yüzde 25’e kadar çıkabilir. Ayrıca erken rezervasyon kampanyamızı da yaklaşık 2 hafta öne çıktık. Kasım ortasında başlıyorduk şimdi ise ekim sonu itibarıyla kampanyalarımızı duyurmaya başladık. Bazı oteller erken rezervasyonda geçen yıl yüzde 20 indirim yaparken, bu yık yüzde 30’a çıkardılar. Geçen yıl iç pazar için kayıptı ancak bu sene öyle olmayacak.”

TANITIMA 39 MİLYON TL

- GEÇEN yıl tanıtım için 39 milyon TL harcadıklarını söyleyen Mete Vardar, “Bu bütçenin 13 milyon TL’si ise kültür turlarına ayırdık. Yani ülkenin dört bir yanında yaptığımız çekimlerle ülkemizi tanıttık. Burada yaptığımız tanıtım sebebiyle Turizm Tanıtma Ajansı’ndan en azından bir plaket bekliyoruz” dedi.

SEGMENT DEĞİŞTİ

- 2019’da yerli turistin artan fiyatlardan sonra nasıl bir reaksiyon gösterdiğine dair soruların soruyu cevaplayan Mete Vardar, “Azalan iç pazarın yanında segment değişimi de oldu. Belek’e giden Kemer’e, Kemer’e giden Side’ye, Side’ye giden Alanya’ya, Alanya’ya giden Kuşadası’na, Kuşadası’na giden Ayvalık’a gitti. Hep bir segment altı tercih edildi. Bu yıl durum değişecektir” diye konuştu.

VERGİLER 2021’DE ETKİSİNİ GÖSTERİR

- SON dönemlerde turizm sektörüne yönelik gelen vergiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mete Vardar, sözlerine şöyle devam etti: “Tanıtım fonu için turizm şirketlerinin ödediği pay tüketiciye yansımayacak. Yeni vergi tasarısında da konaklama vergisi var. Ancak bu yıl tüm kontratlar yapıldığı için otellerin bunu fiyatlarına yansıtması zor. Tasarı Meclis’ten geçerse bu vergiler fiyatlara 2021’de yansıtılacaktır.”

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