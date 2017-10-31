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Yeni Fed başkanı Powell mı olacak?

31.10.2017 - 08:40 | Son Güncelleme : 31.10.2017 - 09:43

Trump'ın, Fed'in başına Fed Guvernörü Powell'ı getirmesi bekleniyor.

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in başına Fed Guvernörü Jerome Powell'ı getirmesi bekleniyor. New York Times, planlar hakkında bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın bir sonraki Fed başkanı olarak Powell'ı açıklamaya hazırlanıyor göründüğünü kaydetti.

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New York Times'tan Maggie Haberman ve Binyamin Appelbaum, makalelerinde, söz konusu kaynakların Trump'ın karar alma konusunda "değişken" olmasından dolayı temkinli olduklarını, ancak "güvenli" bir seçenek olmasından dolayı, Powell'a gitmesini beklediklerini kaydetti.

TRUMP, FED ADAYINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Fed'in başına atayacağı ismi, 2 Kasım Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Yellen de dahil olmak üzere 3 adayı değerlendiriyor. Yellen'in rakiplerini, Fed Guvernörü Jerome Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemesi ve para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide durması geliyor.

Adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.

Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı. 


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