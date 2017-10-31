"Dolara müdahale söz konusu değil"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Döviz kurlarındaki oynama yurt dışı kaynaklı; kura müdahale söz konusu değil" şeklinde açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin yurt dışı etkilerden kaynaklandığını ve kurun kısa sürede "kendi mecrasına" döneceğini söyledi. Bozdağ, kurdaki hareketliliğe müdahale edilmesinin ise söz konusu olmadığını belirtti.

Dolar/TL küresel hareket ve iç risklerle geçtiğimiz hafta 3.84'ü görmüş, sonra 3.80 seviyesinin altına gerilemişti.

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Dün akşam Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada Bozdağ, "Döviz kurlarında zaman zaman oynama oluyor. Ama bunlar Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinden kaynaklanmıyor" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Dışarıdan kaynaklı bir durum söz konusu. Bu da kendi mecrasına kısa süre içerisinde dönecektir. Ekonomimizde herhangi bir sorun yoktur. Kurlarda da yüktür. Herhangi bir müdahale söz konusu değildir."