‹ Önceki Haber Marketlerde ucuz et satışı başlıyor Marketlerde ucuz et satışı başlıyor Sonraki Haber › Yeni Fed başkanı Powell mı olacak? Yeni Fed başkanı Powell mı olacak?

"Dolara müdahale söz konusu değil"

31.10.2017 - 08:35

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Döviz kurlarındaki oynama yurt dışı kaynaklı; kura müdahale söz konusu değil" şeklinde açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin yurt dışı etkilerden kaynaklandığını ve kurun kısa sürede "kendi mecrasına" döneceğini söyledi. Bozdağ, kurdaki hareketliliğe müdahale edilmesinin ise söz konusu olmadığını belirtti.

Dolar/TL küresel hareket ve iç risklerle geçtiğimiz hafta 3.84'ü görmüş, sonra 3.80 seviyesinin altına gerilemişti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dün akşam Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada Bozdağ, "Döviz kurlarında zaman zaman oynama oluyor. Ama bunlar Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinden kaynaklanmıyor" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Dışarıdan kaynaklı bir durum söz konusu. Bu da kendi mecrasına kısa süre içerisinde dönecektir. Ekonomimizde herhangi bir sorun yoktur. Kurlarda da yüktür. Herhangi bir müdahale söz konusu değildir."


‹ Önceki Haber Marketlerde ucuz et satışı başlıyor Marketlerde ucuz et satışı başlıyor Sonraki Haber › Yeni Fed başkanı Powell mı olacak? Yeni Fed başkanı Powell mı olacak?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.467 Değişim: 0,00% Hacim : 5.004 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.467 30.10.2017 Yüksek 108.467
Açılış: 108.467
3,7723 Değişim: -0,20%
Düşük 3,7723 31.10.2017 Yüksek 3,7878
Açılış: 3,7799
4,3935 Değişim: -0,27%
Düşük 4,3912 31.10.2017 Yüksek 4,4125
Açılış: 4,40515
154,89 Değişim: -0,15%
Düşük 154,84 31.10.2017 Yüksek 155,42
Açılış: 155,12
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.