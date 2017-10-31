İş Bankası'nın kârı beklentilerin üzerinde geldi

İş Bankası üçüncü çeyrek solo net kârı yüzde 16 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

İş Bankası'nın üçüncü çeyrek solo net kârı yüzde 16 artışla 1.22 milyar lira oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine göre bankanın net kârının 1.14 milyar lira olması bekleniyordu.

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İş Bankası'nın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, geçen yıl üçüncü çeyrekte 2.82 milyar lira olan net faiz geliri 3.22 milyar liraya; 689.8 milyon lira olan net ücret ve komisyon gelirleri ise 821.4 milyon liraya yükseldi.

Bankanın 2016 sonunda 123.4 milyar lira olan kredi ve alacakları ise üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 229.5 milyar liraya yükseldi.