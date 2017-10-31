Japonya para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası, bugün sona eren politika toplantısında mevcut mali yılda enflasyon tahminini hafifçe düşürse de para politikasını değiştirmedi.

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün sona eren politika toplantısında mevcut mali yılda enflasyon tahminini hafifçe düşürse de para politikasını değiştirmedi. Böylece ekonomide güçlü bir toparlanmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine kademeli şekilde ivmelendireceğinin sinyalini verdi.

Ancak yeni yönetim kurulu üyesi Goushi Kataoka, BOJ yönetim kurulunun faiz hedefini sürdürme kararına karşı çıkarak, 15 yıllık Japonya devlet tahvili getirilerinin yüzde 0.2'nin altında kalmasını sağlamak için BOJ'ın devlet tahvili alması gerektiğini öne sürdü.

BOJ'un para politikası kararı üzerine yaptığı açıklamaya göre, Kataoka "Fiyat hedefine ulaşılması ile ilgili zamanlamada iç faktörlerden dolayı gecikme olursa, BOJ ek gevşeme önlemleri almalı" dedi.

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Ancak Kataoka, ekonomiye verilen desteği en yüksek seviyeye çıkarma gibi bir öneride bulunmazken, geçen ay para politikasının sabit bırakılmasına karşı oy kullanma kararının ardından bu yöndeki beklentileri karşılıksız bıraktı.

BOJ, bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlere uygulanan yüzde -0.1 faizde değişiklik yapmadı.

BOJ 10 yıllık devlet tahvilleri için getiri hedefini yaklaşık yüzde sıfır seviyesinde tuttu.

Faiz oranlarının korunması kararı bire karşı sekiz oyla alındı.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda para politikası kararı ile ilgili 0930'da bir basın toplantısı düzenleyecek.