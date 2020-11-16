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Yeni ekonomi yönetimi mesaiye başlıyor

16.11.2020 - 09:42
Yeni ekonomi yönetimi mesaiye başlıyor | Ekonomi Haberleri

Yeni ekonomi yönetimi bugün TBMM’de bakanlık bütçesini sunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ayrıca çarşamba günü iş dünyasıyla da buluşacak. Piyasaların gözü ise perşembe günü MB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak olan PPK’da nasıl bir faiz kararı alınacağında.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; yeni ekonomi yönetiminin mesaisi bu hafta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yarın TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak. Çarşamba günü ise iş dünyası ile buluşacak. Hafta sonuna doğru da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Elvan iş dünyası ile bir kez daha biraraya gelecek. Piyasanın gözü bu hafta perşembe günü toplanacak olan Para Politikası Kurulu’nda (PPK) olacak. Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak olan PPK’da nasıl bir faiz kararı alınacağı merakla bekleniyor.

ELVAN’NIN İLK MESAİSİ MECLİS

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan’ın bu hafta ilk mesaisi Meclis’te başlayacak. Bakan olmadan önce başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 17 Kasım günü Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe teklifi görüşülecek. Bütçe görüşmelerinde ilk etapta Elvan bakanlığının faaliyetleri ile ilgili bilgi verecek. Milletvekillerinin eleştirilerini dinleyecek ve görüşmelerin sonunda soruları yanıtlayacak. Çarşamba günü TOBB’un ekonomi şurası toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının beklendiği toplantıda iş dünyasının nabzı tutulacak. Hafta sonuna doğru ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Elvan bu sefer hukuki sorunların çözümü için tekrar iş dünyası ile bir araya gelecek.

PİYASA PERŞEMBEYE ODAKLANDI

Haftanın en kritik toplantısı ise perşembe günü yapılacak. 7 Kasım’da Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Naci Ağbal ilk mesajında, “19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” demişti. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’ndaki değişiklikler sonrasında piyasaya çok olumlu mesajlar verildiğini hatırlatarak, Merkez Bankası’nın da Naci Ağbal yönetiminde Ortodoks para politikasına dönüş yapacağı aynı zamanda politikalarına şeffaflık ve öngörülebilirlik kazandıracağına yönelik beklentilerin ağırlık kazandığını kaydetti.

Erkan, “İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının 19 Kasım’daki faiz toplantısında bir politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin (tek politika aracı) olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz. Ağırlıklı ortalama fonlama oranı, Cuma günü itibariyle yüzde 14.56 seviyesinde. Politika faizi yüzde 10.25 ile bunun çok altında kaldı. Merkez bankası, finansman maliyetlerindeki devam eden artışı hesaba katarak politika faizini bu oranın üzerine çıkaracaktır. Bizim beklentimiz politika faizinin 550 baz puanlık artışla yüzde 15.75’e getirilmesi yönündedir. 550 baz puanlık bir artış, görünüşte sert, ancak gerçekte efektif faiz oranında 100 baz puan civarında bir sıkılaşma etkisi yaratacaktır” yorumunu yaptı.

10 AYLIK BÜTÇE AÇIKLANACAK

Bugün 10 aylık bütçe sonuçları da açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı her ayın 15’inde aylık bütçe sonuçlarını açıklıyor. Hafta sonuna denk geldiği için bütçe sonuçlarının bugün duyurulması bekleniyor. Eylül ayında bütçe 29.7 milyar lira açık vermişti. Ocak-eylül dönemi bütçe açığı da 140.6 milyar liraya ulaşmıştı. Ocak-eylül döneminde bütçe giderleri geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 17.6 artışla 870 milyar lira, gelirler ise yüzde 11.6 artarak 729.4 milyar lira olmuştu. Yeni Ekonomi Programı’nda yapılan revizyona göre yıl sonunda bütçe açığının 239.2 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.


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