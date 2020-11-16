Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.75 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.68 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6075 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7574 TL seviyesini görürken; saat 14.06 itibarıyla 7.7564 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1866 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1840 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2273 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 92.66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1840 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.93 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekim ayı bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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