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Piyasaların bu hafta gözü Merkez Bankası'nda olacak

16.11.2020 - 09:21 | Son Güncelleme :
Piyasaların bu hafta gözü Merkez Bankası'nda olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve devam eden teşvik beklentileri ile pozitif seyir korunurken, yurt içinde, bu hafta perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Geçen hafta gelişmiş ülkelerde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, para politikaları üzerinde enflasyon baskısının oluşmadığı ve buna bağlı olarak teşvik konusunda merkez bankalarının elinin rahat olduğu öngörülerini artırarak piyasaları destekledi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı konusundaki olumlu gelişmeler de pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı ve buna paralel rekorları beraberinde getirdi.

ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini hafta boyunca devam ettirdi.

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Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Haftalık bazda ise sektör bazlı farklılıkların öne çıktığı New York borsasında, Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,55 geriledi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 4,08 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,16 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hükümetlerin tedbirleri sıkılaştırması ve devam eden Brexit belirsizliğine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün devam ettiği görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,4 geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İngiltere'de FSTE 100 endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,36 azalışla tamamladı.

Haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 6'ya yakın artarken, avro/dolar paritesi haftanın ikinci yarısında toparlanarak 1,1850 seviyesinde dengelendi.

Asya borsaları da yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Çin'de açıklanan sanayi üretim verisinin ekimde yıllık yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2 yükseldi.

Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,5 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,3 artışla 43,4 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise geçen haftaki yüzde 3,2'lik değer kaybı sonrası 1.890 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Geçen hafta, Türkiye'nin risk primi 530 seviyelerinden 400'ün altına kadar gerilerken, dolar/TL, bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da ise işlem hacmi rekoruyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Geçen hafta uluslararası piyasada 7,5442'den kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 7,6580 seviyesinden başladı.

Analistler, bu hafta TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları, çarşamba günü Avrupa'nın enflasyon verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve cuma günü yapacağı konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.240 puanın destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 7,40'ın gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satış istatistikleri
11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi
16.30 ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi


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