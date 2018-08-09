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Yeni ekonomi modelinin açıklanacağı tarih belli oldu

09.08.2018 - 13:07
Yeni ekonomi modelinin açıklanacağı tarih belli oldu

Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını kaydetti. Bakanlık açıklamasının devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor" denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: 

*Kamuda tasarruf programı orta vadede devam edecek

*OVP kapsamında cari açık/GSYH yüzde 4'lerde dengelenecek

*Kamuda tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerın altına indirilecek

*Bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda

*Piyasada bankalar ve şirketler ile ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmemekte


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