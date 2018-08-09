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Panda piyasasına tahvil ihracı için geri sayım

09.08.2018 - 13:28 | Son Güncelleme :
Panda piyasasına tahvil ihracı için geri sayım

Bank of China Turkey AŞ Genel Müdürü Ruojie Li, "Çin Yuanı üzerinden tahvil ihracı için bankamız görevlendirilmiştir, işlemin bu yıl içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.

Bank of China'nın Türkiye iştirakinin (Bank of China Turkey) Genel Müdürü Ruojie Li​, Türkiye tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin Yuanı üzerinden tahvil ihracı için görevlendirildiklerini belirterek, "İşlemin bu yıl içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor." dedi.

Ruojie Li​, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması" hedefini değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için lider düzenleyici ve eş lider yüklenicilerden biri olarak Bank of China'nın görevlendirildiğini hatırlatan Ruojie Li​, "İşlemin 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar, bankamız ve diğer eş lider yükleniciler tarafından Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ilişki ve finansal iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine, Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için şubat ayında harekete geçmişti. Bu kapsamda, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, bu tahvil ihracı olanaklarının araştırılması için Bank of China, HSBC ve ICBC yetkilendirilmişti.

ÇİN DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ TAHVİL PAZARI

Yabancı kurumların finansman ihtiyaçlarını gidermek için Çin'de yuan cinsinden ihraç ettikleri varlıklara 'Panda Tahvilleri' adı veriliyor.

Özellikle Çin para birimi yuanın uluslararası piyasada bilinirliliğinin artması ve devlet başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında ortaya attığı İpek Yolu projesinden sonra söz konusu tahvillere ilgi artmaya başladı. Panda Tahvillerin büyüklüğü bu yılın mayıs ayı itibarIyle 24 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Çin, dünyanın üçüncü büyük tahvil pazarına sahip ve hızla büyümeye devam ediyor. Pazarın büyüklüğü ise 12 trilyon dolara ulaşmış durumda.


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