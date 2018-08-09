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Coca-Cola İçecek bilançosunu açıkladı

09.08.2018 - 13:33 | Son Güncelleme :
Coca-Cola İçecek bilançosunu açıkladı

Coca-Cola İçecek, yılın ilk yarısında FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırırken, net satış yüzde 22 artışla 5 milyar TL olarak kaydedildi. Satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükselerek, 670 milyon ünite kasaya ulaştı.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2018 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artıran CCI’ın net satışı da yüzde 22 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. CCI’ın, satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükselerek 670 milyon ünite kasaya ulaştı.

2018 yarıyıl sonuçları ile ilgili açıklama yapan Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır“Son dört çeyrektir kaliteli büyümemizi sürdürürken, net satış gelirlerimizi hacmin, FAVÖK rakamını ise net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam ettik. Gelir artış yönetimi inisiyatiflerimiz sayesinde küçük paketlerin payını artırmaya, ünite kasa başına net satış gelirini büyütmeye ve ciro pazar payı kazanmaya devam ettik.” dedi.

BÖLGELERDE GÜÇLÜ PERFORMANS SÜRÜYOR

Coca-Cola İçecek’in yılın ilk yarısında kaydedilen güçlü büyümesine ve hacim artışına tüm bölgeler önemli katkı sağladı. Türkiye’de 2011 yılından bu yana en yüksek gazlı içecek büyümesini elde eden CCI; Pakistan’da Nisan ayında faaliyete alınan Faysalabad üretim tesisi, Orta Asya ve Irak’ta saha ve dağıtım alanında yapılan iyileştirmeler ve başarılı ticari promosyonlar ile; faaliyetlerini sürdürdüğü tüm bölgelerde güçlü bir performans sergiledi.

2018 İKİNCİ YARISINA DAİR BEKLENTİLER

İlk yarıdaki güçlü performansın ardından, yılın tamamına ilişkin beklentilerin korunduğunu dile getiren Burak Başarır, “Uluslararası operasyonlarımızdan gelen güçlü katkı, kurlarda yaşanan dalgalanmaların etkisini dengeledi. Bununla birlikte kur dalgalanmalarının olası olumsuz etkilerini hafifletmek için hedging gibi çeşitli riskten korunma mekanizmalarına da odaklanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, kaliteli büyümemizi sürdürmek için saha uygulamalarımızı daha da iyileştirmeye ve etkin maliyet yönetimine odaklanmaya devam edeceğiz. 2018 yılında da önemli miktarda serbest nakit akımı elde ederek hissedarlarımız için değer yaratmaya devam etmeyi öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


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