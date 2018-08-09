Çin'de enflasyon beklentinin üzerinde geldi

Çin'de tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin Perşembe günü açıkladığı veriye göre, ülkede tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 artış kaydederek yüzde 2.0'lık artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları, bir önceki ay ise yüzde 1.9 artmıştı.

Ülkede ÜFE, yine Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 yükseldi, beklenti yüzde 4.5 artış yönündeydi. ÜFE, Haziran ayında ise yıllık yüzde 4.7 yükselmişti.

Tüketici enflasyonu, bir önceki aya göre yüzde 0.3 yükseldi. Bu yükselişte, gıda haricindeki ürünlerin fiyatındaki artış etkili oldu.

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