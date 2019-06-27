‹ Önceki Haber İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

"Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı"

27.06.2019 - 12:02
"Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı" | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, yatırımcıların varlıklarına erişimlerine yönelik yeni kurallar oluşturulması çağrısı yaptı.

The Financial Times'da yer alan habere göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Neil Woodford Hisse Senedi Gelir Fonu'dan para çekme işlemlerinin bu ay dondurulmasının ardından, yatırımcıların varlıklarına erişimlerinin düzenlenmesine ilişkin yeni kurallar oluşturulması gerektiğini söyledi.

Carney, yatırımcıların varlıklarının likiditeleriyle uyumlu itfa kurallarına uymaları ve varlıklarına günlük olarak erişebilmeyi beklememeleri gerektiğini belirtti.

##$HABER_1455854$##

DHA'nın haberine göre; Carney, Hazine Komitesi’nde bakanlara yaptığı sunumda, Bu varlıklar, günlük likiditeye sahip olunabileceği yalanı üzerine kurulu dedi ve temel olarak likit olmayan varlıklar veya piyasaların sıkıntılı dönemlerinde likiditelerini kaybeden varlıklar kapsamında, söz konusu yalanın finansal istikrara verdiği zararı yatırımcılarda, varlıklarını bankada saklamaktan hiçbir farkı olmadığı beklentisinin oluşması olarak tanımladı ve ekledi:

"Alınması gereken önlemler kapsamında dikkatli olmalıyız. Varlıkların asıl likiditeleriyle uyumlu olacak şekilde oluşturacak itfa kuralları şu anki durumumuzdan daha uygun olabilir."


Etiketler

‹ Önceki Haber İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.743 Değişim: 0,96% Hacim : 4.821 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7708 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5694 Değişim: 0,01%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,52 Değişim: -0,37%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.