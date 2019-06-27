‹ Önceki Haber ACEA 2019 otomobil satış tahminini düşürdü ACEA 2019 otomobil satış tahminini düşürdü Sonraki Haber › "Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı" "Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı"

İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor

27.06.2019 - 11:54
İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, "İnşaat malzemeleri ihracatında zirve olarak 23 milyar dolarları gördükten sonra 15 milyar dolarlara inmiştik. Şimdi yeniden 23 milyar dolara doğru gidiyoruz" dedi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, bu yıl ikincisi "Fırtınalı Havada Dümende Olmak" başlığıyla düzenlenen Türkiye İMSAD Gündem Buluşmalarının açılışında yaptığı konuşmada, inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin verileri paylaştı.

Sektör büyüklüğünün son yıllarda özellikle iç pazarda inşaattaki daralma sonrası 100 milyar dolara gerilediğini dile getiren Erdoğan, bunun 21,5 milyar dolarının ihracat, geri kalanının ise iç pazarı temsil ettiğini söyledi.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye kara ve demir yollarında 950 milyon ton yük taşındığını kaydederek, bunun 250 milyon tonunun inşaat malzemeleri, 200 milyon tonunun da bu malzemeleri üretmek taşınan maden olduğunu, toplam taşınan yükün neredeyse yarısının inşaat malzemeleri sanayisinin oluşturduğu güçten kaynaklandığını anlattı.

Türkiye'nin tonaj bakımından ihracatının 120-130 milyon ton olduğunu aktaran Erdoğan, bunun 40 milyon tonunu inşaat malzemelerinin oluşturduğunu bildirdi. Erdoğan, bir dönem yurt dışında 30 milyar doları gören Türk müteahhitlik sektörünün, yaşanan olumsuzluklar sonrası karşılaştığı düşüşü atlattığını belirti.

İnşaat malzemeleri ihracatında da zirve olarak 23 milyar dolarları gördüklerini anımsatan Erdoğan, "Sonrasında her ne kadar 15 milyar dolarlara insek de şimdi yeniden 23 milyar dolar ihracata doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Rusya gibi ülkelere yönelik ihracat potansiyelinden ve bu ülkelerin petrol fiyatının düşmesinden sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahseden Erdoğan, "İnşaat malzemelerinde önemli pazarlarımız sanılanın aksine AB ülkeleri ve ABD. Gelişmiş ülkelere daha fazla ihracat yapıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Kanada, Orta Doğu'da İsrail ve Irak en önemli pazarlarımız." ifadelerini kullandı.

İNŞAATTA KONUT GERİLEDİ ENERJİ SANTRALLERİ DEVREDE

Erdoğan, Batı standartları ile üretip Doğu fiyatlarıyla ihracat yaptıklarını belirterek, Afrika'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak özellikle Kuzey Afrika'da Avrupalıların, Sahraaltı'nda ise Çinlilerin etkisiyle ihracatta istedikleri etkiyi yakalayamadıklarını söyledi.

İç pazarda konut satışlarında ve inşasında yaşanan daralmadan bahseden Erdoğan, geçen yıl inşaatta enerji santralleri, askeri tesisler, havalimanları, demir yolları gibi yatırımların öne çıktığını bildirdi.

Erdoğan, imar barışından sonra bazı binaların sisteme dahil edildiğini ve kentsel dönüşümün aslında şu anda yeni başladığını kaydederek, 20 milyon konuttan 7 milyonunun yeniden yapılması gerektiğini, kalan binaların da bakım ve tadilatla yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Ferdi Erdoğan, "Sektörün yeniden canlanması için şantiye yerine yenileme pazarını devreye almalıyız. İşin kozmetiğinden yani boyadan vesaire bahsetmiyorum. Esas iklimlendirme, ısıtma-soğutma, aydınlatma, yangın güvenliği gibi konulardan bahsediyorum." dedi.

İnşaat malzemelerinde kilogram başına düşen ihracat tutarının düşüklüğünden bahseden Erdoğan, ortalamanın altında olan bu tutarın artırılması gerektiğine işaret etti.

"SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah ise belirsizliğin ve değişkenliğin yüksek olduğu ortamlarda pazarda daha çok bulunmanın, müşteriler ile daha çok zaman geçirmenin önemine dikkati çekti.

Gümrah, "Bütünde sıkıntılar, belirsizlikler olsa da, fırsatlar barındıran alt sektörler, coğrafyalar veya projeleri olan akıllı müşteriler her zaman vardır ve var olacaktır." dedi.

İş insanının, hayalperest olma şansı olmadığı gibi umutsuz, çözümsüz olma şansının da bulunmadığını dile getiren Gümrah, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler rasyonel olmalıyız, çözüm üreten, fırsatlar yaratan kişiler olmak zorunluluğundayız. Aldığımız her kararın uzun dönem etkisini göz önüne almalıyız. İMSAD çatısı altındaki her bir yönetici eminim çok zor koşullarda dümende oldu. Biz bu ülkede profesyonel yöneticiler olarak arkasına rüzgarı almış, doğru dürüst dalga görmemiş, çarşaf gibi denizlerde süzülmüş kaptanlar değiliz. Fırtına yabancımız değil. Her fırtınada yeniden öğreniyoruz yüzmeyi, yüzdürmeyi, demir almayı, yeni limanlara varmayı. Bu zor günleri de atlatacağımıza, ülke olarak, sektör olarak sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"SEKTÖRÜ ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ GRUBUNA TAŞIMALIYIZ"

Gümrah, süreklilik ve sürdürülebilirliğin ancak güçlü yapılar kurmak, geçmiş deneyimleri, birikimleri etkin kullanarak günün ihtiyaçlarına cevap vermek ve yarına hazır olmakla mümkün olabileceğini söyledi. 
Bugün sağlam temeller üzerine kurulmuş, deneyimli insan kaynağına sahip köklü kuruluşların yerel değil küresel düşünmesi gerektiğini dile getiren Gümrah, bunun yanı sıra yaratıcılığın, inovasyonun ve dijitalleşmenin ön plana çıkmasının önemli olduğunu, bu sayede şirketlerin gelecekte de güçlerini sürdüreceğini anlattı.

Gümrah, "Maalesef orta-düşük teknolojili sektörler arasında listelenen inşaat malzemeleri sektörümüzü teknoloji kullanımı ile geliştirerek, kısa vadede orta-yüksek gruba taşımalıyız." diye konuştu.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel de inşaat sektöründe yaşanan daralmalardan ve muhtemel senaryolardan bahsederek, inşaat sektörüne yönelik yeni özel programa ihtiyaç odluğunu söyledi. 


‹ Önceki Haber ACEA 2019 otomobil satış tahminini düşürdü ACEA 2019 otomobil satış tahminini düşürdü Sonraki Haber › "Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı" "Yatırımcıların varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.743 Değişim: 0,96% Hacim : 4.821 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7708 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5694 Değişim: 0,01%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,52 Değişim: -0,37%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.