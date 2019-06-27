ACEA 2019 otomobil satış tahminini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği 2019 otomobil satış tahminini düşürdü, yüzde 1 daralma bekliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) bu yıl için Avrupa binek otomobil satış tahminini yüzde 1 büyümeden yüzde 1 daralmaya revize etti. ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert yaptığı açıklamada, "Brexit ve değişen makroekonomik koşullardan kaynaklanan belirsizliklerin yanı sıra, bu piyasanın olağan dengesini yansıtıyor" dedi.

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ACEA şu anda toplam AB otomobil satışlarının bu yılın sonunda 15 milyon adedin üzerinde olmasını öngörüyor.