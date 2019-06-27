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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

27.06.2019 - 12:17
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi. İhaleye 30 milyar 70 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 


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