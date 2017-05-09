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Yasal takibe giren kişi sayısı azaldı

09.05.2017 - 15:02

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 399 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mart 2017 Raporu'na göre, aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 205,000 kişi oldu.

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Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 8 azalışla 265,000 bin kişi oldu.


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