Milyarder yatırımcı yatırım tercihini söyledi

10 yıllık süreçte hisse senetlerinin daha yüksek olacağı tahminini yapan ABD'li yatırımcı Warren Buffett,"Tahvilleri hisse senedine tercih edenler büyük yanlış yapıyorlar" dedi.

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, uzun vadede hisse senedinin tahvillere tercih edilmesinin yanlış olacağı öngörüsünde bulundu.

CNBC'ye konuşan Buffett, "10 yıllık süreçte hisse senetleri daha yüksek olacak. Tahvilleri hisse senedine tercih edenler büyük bir yanlış yapıyorlar" yorumunu yaptı.

"Hisse senetlerinin kısa vadede ne yapacağı konusunda fikrim yok" diyen Buffett, faizlerin ise çok uzun süre çok düşük kalacağını düşünmediğini belirtti.

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'HİÇBİR ZAMAN BİR BAŞKANI ARAMADIM'

Başkan Donald Trump'ın ABD'nin ekonomik büyümesine şu ana kadar çok fazla katkısı olmadığını savundu.

"Trump'ın ekonomi üzerinde henüz çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben yatırım veya iş kararlarımı kimin başkan olduğuna veya kimin başkan olacağına bakarak vermem. Hayatım boyunca hiçbir zaman bir başkanı aramadım" dedi.

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