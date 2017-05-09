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Fitch'ten 'toparlanma' mesajı

09.05.2017 - 15:05

ABD için 2017 büyüme tahminini hafif aşağı yönlü revize eden Fitch, 2018 için büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, global büyümeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Fitch, ilk çeyrekte ABD'de açıklanan büyüme rakamları hayal kırıklığı yaratsa da global büyümede toparlanmanın rayında olduğunu bildirdi. Fitch, ABD'den gelen zayıf verilerin, Çin'de rakamların beklentilerden daha iyi olması, Euro Bölgesi ve Japonya'da devam eden büyüme ile telafi edildiğini vurguladı.

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Fitch Baş Ekonomisti Brain Coulton yaptığı değerlendirmede, "ABD'de ilk çeyrekte büyümenin zayıf kalması tüketimin durumu ile açıklanabilir. Tüketim, geçici faktörlerden etkilenmiş görünüyor. Ancak, düşen işsizlik, servet artışları, iyileşen tüketici güveni ve gelir vergisi indirimleri beklentisi 2017 2. çeyrekte tüketimde bir toparlanmayı destekler. Çin'de erken politika teşviklerinin ekonomi üzerinde etkisi öngörülenden daha güçlü oldu ve konut piyasasında yavaşlamanın gerçekleşmesi beklenenden uzun sürdü" dedi.

Euro Bölgesi'nde toparlanmanın esnekliği ve genişliğinin devam ettiğini ve bölge ekonosinini 8 çeyrektik yıllık yüzde 1,5-2 hızla büyüdüğünü ifade eden Coulton, "Bankaların özel sektöre kredilerinin artması ve güçlenen konut piyasası genişlemeci para politikalarının bölgede ivme kazandıklarına işaret ediyor" diye konuştu.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ REVİZE ETTİ

Fitch, dünya ekonomisinde büyümenin 2017'de 2016 yılındaki yüzde 2,5 seviyesinden 2,9'a yükseleceğini tahmin ederken, 2018 için büyüme beklentisini de mart ayındaki yüzde 3,0'dan 3,1'e revize etti. ABD için büyüme tahminlerinin hafif şekilde aşağı yönlü revize edildiğini ifade eden Fitch, ancak bunun Çin ve Japonya için daha iyi görünüm ile dengelendiğini de vurguladı.


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