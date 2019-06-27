Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi donuk alacaklarından 917.16 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını toplam 25.6 milyon TL bedelle sattı.

Yapı Kredi'den dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada ilgili portföyün Arsan Varlık Yönetim, Doğru Varlık Yönetim, Efes Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Gelecek Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim ve Sümer Varlık Yönetim'e satılmasına karar verildiği belirtildi.

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