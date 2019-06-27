‹ Önceki Haber Şekerbank takipteki kredilerini sattı Şekerbank takipteki kredilerini sattı Sonraki Haber › Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı

Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti

27.06.2019 - 08:32
Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti | Ekonomi Haberleri

Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti; FAVÖK, (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjını yüzde 25.5-26.5'e yükseltti.

Pegasus 2019 yılı temel operasyonel ve finansal performans göstergelerine ilişkin beklentilerini revize etti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda 15-20 TL artış beklenen iç hat birim geliri 25-30 TL artışa revize edilirken, yıllık bazda yatay beklenen dış hat birim geliri de yıllık bazda 1-2 euro artışa revize edildi.

Misafir başına yan gelir 12-12.5 Euro'dan, 13-14 Euro'ya, FAVÖK marjı da yüzde 22.5-23.5'ten yüzde 25.5-26.5'e revize edildi.


‹ Önceki Haber Şekerbank takipteki kredilerini sattı Şekerbank takipteki kredilerini sattı Sonraki Haber › Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.738 Değişim: 0,96% Hacim : 4.831 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7685 Değişim: -0,06%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5676 Değişim: -0,02%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,50 Değişim: -0,38%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.