Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti | Ekonomi Haberleri

Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti; FAVÖK, (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjını yüzde 25.5-26.5'e yükseltti.

Pegasus 2019 yılı temel operasyonel ve finansal performans göstergelerine ilişkin beklentilerini revize etti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda 15-20 TL artış beklenen iç hat birim geliri 25-30 TL artışa revize edilirken, yıllık bazda yatay beklenen dış hat birim geliri de yıllık bazda 1-2 euro artışa revize edildi.

Misafir başına yan gelir 12-12.5 Euro'dan, 13-14 Euro'ya, FAVÖK marjı da yüzde 22.5-23.5'ten yüzde 25.5-26.5'e revize edildi.