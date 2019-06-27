‹ Önceki Haber Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Sonraki Haber › Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

27.06.2019 - 09:02 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.77 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7606 TL'yi, en yüksek ise 5.7935 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.04 itibarıyla 5.7718 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5616 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5756 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 95.71 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1375 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.52 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 261 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 585,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarından bulduğu destekle 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen altında dengelendi. Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacağını bedelle sattı Sonraki Haber › Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.720 Değişim: 0,94% Hacim : 4.818 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7708 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5694 Değişim: 0,01%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,52 Değişim: -0,37%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.