Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.77 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7606 TL'yi, en yüksek ise 5.7935 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.04 itibarıyla 5.7718 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5616 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5756 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 95.71 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1375 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.52 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 261 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 585,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarından bulduğu destekle 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen altında dengelendi. Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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