Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi Bankası, konut kredisi faizini aylık yüzde 0.89'a indirdi.

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yapı Kredi Bankası küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89'a indirdi" denildi.

Buna göre kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi kullanılabilecek.

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