Piyasalar gücünü koruyor | Piyasa Haberleri

Piyasalar haftaya sakin başladı. Borsalarda nisan ayı gayet iyi bir performansa sahip olurken; geçtiğimiz süreçte küresel piyasalarda, döviz ve altın cephelerinde neler yaşandı? Yeni haftada neler bekleniyor?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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