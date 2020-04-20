Almanya ekonomisi yavaş iyileşecek | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, "Derin resesyonda olan Almanya ekonomisi yavaş bir şekilde iyileşecek" açıklamasında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya ekonomisinin derin bir resesyonun içinde olduğunu ve koronavirüse dair kısıtlamalar uzun bir süre devam ettiği sürece ekonimik iyileşmenin hızlı olmasının muhtemel olmadığını açıkladı.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Mart ortasında başlatılan kısıtlamaların bazılarının kaldırılması görüşülüyor olsa da tecrit nedeniyle ekonomi durma noktasına geldi.

Bundesbank, "Aşı gibi tıbbi bir çözüm bulunmadığı sürece temel kısıtlamalar kaldırılmayacaktır. Bu nedenle, hızlı ve güçlü ekonomik iyileşme şimdilik olası görünmüyor" dedi.

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