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Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

28.10.2019 - 08:57
Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu | Ekonomi Haberleri

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız." dedi.

Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, AA muhabirinin Türkiye otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretme planlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

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Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 350-400 bin civarında yılı kapatabileceğini belirten Başar, "Eylül sonu 228 bin adetle bittiğini düşünürseniz, bundan sonraki dönemde ilk 9 ayda mukayese edilmeyecek bir hacim yaşanacak. Bunda en önemli etki faizlerin düşmüş olmasıdır. Ayrıca, iklim biraz daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı oluşacağını düşünüyoruz. Biz bu senenin son 2 ayından ve gelecek senenin 12 ayından umutluyuz." diye konuştu.

"BİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Söz konusu yatırımı şirket olarak da desteklediklerini ifade eden Başar, şunları kaydetti: "Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyorlar. Bu modeli dizayn eden ekip, bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye'de üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

"VW, NE KADAR İSABETLİ BİR YATIRIM YAPTIĞINI GELECEK YILLARDA GÖRECEK"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Volkswagen'in Türkiye'ye olan bakışına değinirken, şirketin bakış açısının "son derece" müspet olduğunu, Türkiye'de Volkswagen temsilciliğini yapan şirketlerle Volkswagen Grubu arasında çok sıkı bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Birçok konuda Türkiye'den örnek alınan uygulamaların Volkswagen tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini aktaran Başar, "İşini iyi yapan ekipler burada. Türkler gerçekten işini iyi yapıyor Volkswagen dünyasında. Biz de işimizi iyi yapan bir ekibiz. Bu ilişkinin müspet bir şekilde gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerden Volkswagen'in yatırımının etkilenmeyeceğine işaret eden Başar, şöyle devam etti: "Üretici birimler, 100-150 yıllık iş birlikleri içinde bu yatırımları yaparlar. Küçük olaylar, küçük siyasal gelişmeler bu büyük, dev markaların yatırım kararlarını etkilemez. Baktığınız zaman, Volkswagen ailesi, dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye'yi tercih etmeleri de haklı gerekçelere dayanıyor. Kendileri de, Volkswagen Grubu açısından düşünüldüğünde, içinde Skoda da var tabii, bunun ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gelecek yıllarda görecekler. Bunlardan emin olmasalar zaten böyle bir yatırımı yapmazlardı"

"ARAMIZDA HOŞ BİR YARIŞ OLACAK"

Zafer Başar, Passat ve Superb'in Türkiye'de üretilecek olmasının Avrupa çapında rekabeti de beraberinde getireceğini belirterek, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız. Ama Volkswagen Grubu şöyle bakıyor; yapılmış olan bir ürünün tüketiminin de o coğrafya içinde olması tabii ki üretici birim açısından, ekonomik açıdan çok büyük bir fayda sağlar. Bu faydayı Türkiye'de gerçekleştirmek isteyeceklerdir." diye konuştu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayı başında, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu. Hangi modellerin Türkiye'de üretileceği ise açıklanmamıştı.


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