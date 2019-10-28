Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.77 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.75 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7242 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7767 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.48 itibarıyla 5.7358 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3633 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3680 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük işlem hacimlerinin görüleceğini ifade eden analistler, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolarda 5.73 TL'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ifade eden analistler, 5.80 TL'nin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 97.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1095 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.94 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 99.838,30 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 377,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile madencilik oldu.

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da sakin bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü 100.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, hafta geneline bakıldığında yurt içinde, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Raporu ve cuma piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise, çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'nin büyümesi, perşembe Avro Bölgesi'nin büyümesi ve cuma ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun ekonomik takvimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 279 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 0,3 artışla 279,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 279 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.507 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü vereceği faiz kararının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Piyasada 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 ihtimal verildiğini belirten analistler, bu yöndeki beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Analistler, Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamalarının beklendiğini kaydetti. Konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların risk iştahında etkili olacağını vurgulayan analistler, herhangi bir anlaşmazlık durumunda altına olan talebin artabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 283 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.500 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan üzerinde, 124.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 123.500-124.500 bandında dalgalı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanış seviyesi olan 124.025 puandan tamamladı.

Analistler, Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla bugün VİOP'un, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacağını anımsatarak, artan küresel risk iştahı ile endeks kontratının pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, 125.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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