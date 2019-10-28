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İtalya'ya mobilya ihracatında ciddi artış

28.10.2019 - 08:49 | Son Güncelleme :
İtalya'ya mobilya ihracatında ciddi artış | Ekonomi Haberleri

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçer, "İtalya'ya mobilya ihracatında ciddi bir artış var. Dokuz ayda İtalya'ya yaptığımız mobilya ihracatı yüzde 45 artarak 16,3 milyon dolar oldu" dedi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, yaptığı açıklamada, katma değerli ihracatın artırılması ve hedef pazarların genişletilmesi amacıyla İtalya'daki mobilya dernekleri, ticaret odası ve mobilya firmalarıyla görüştüklerini belirtti.

Birliğin organizasyonuyla İtalya'ya giden mobilya ihracatçılarının, Milano Ticaret Odası, kalkınma ajansı ve yatırım ofisi başta olmak üzere bazı mobilya derneklerini ziyaret ettikleri bilgisini veren Kılıçer, ülkeler arasında iş birliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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İtalya'nın önde gelen mobilya üreticileriyle görüşerek üretim tesislerini incelediklerini anlatan Kılıçer, şunları kaydetti: "Mobilya, bölgemizin en önemli sektörlerinden biri, yarattığı istihdam ve katma değerle birçok alt sektörü de besliyor. İtalya, tasarım ve kalitenin öncelikli olduğu bir pazar ve katma değerli ihracatımızın artması açısından öncelik verdiğimiz bir ülke. AKAMİB olarak yılbaşından bu yana İtalya'ya yaptığımız mobilya ihracatında ciddi bir artış var. Dokuz ayda İtalya'ya mobilya ihracatı yüzde 45 artarak 16,3 milyon dolar oldu.

Bu tarz etkinliklerle Türk mobilyasının bilinirliğini ve yeni iş birlikleriyle ihracatımızı artırmak istiyoruz."


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