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Vergiye indirim müjdesi!

25.12.2017 - 09:37

Maliye Bakanlığınca, vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulaması 1 Ocak 2018'de başlayacak.

Resmi Gazete'nin 23 Aralık tarihli sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, 1 Ocak 2018'den itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek. Tebliğ kapsamında indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.

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Uygulamadan faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekiyor.

Bu sürede mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihte vergi aslı bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında vergide kaçakçılık suçları işlediği tespit edilenler, söz konusu hükümlerden yararlanamayacak.


Etiketler

  • bankacılık sektörü
  • finans sektörü
  • vergi indirimi
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